​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę po 8:30 będzie były premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości po wyborach samorządowych i przed wyborami europejskimi. Zapytamy także o spór Zjednoczonej Prawicy. W programie także pytania o Orlen i wychodzące na światło dzienne o informacje o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w spółce.

