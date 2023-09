Mamy dane z MSZ świadczące o tym, że wydano nielegalnie 250 tys. wiz - przekonywał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, Marcin Kierwiński. "Te dane kwestionował rzecznik (PiS) Bochenek, więc mówiłem panu Bochenkowi, że jest kłamcą. Jeżeli ma odwagę może mnie pozwać" - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Marcin Kierwiński / Piotr Szydłowski / RMF FM

Służby mundurowe, to służby, które powinny być apolityczne. Działać z daleka od polityki, być pod szczególną ochroną polityków, ale właśnie po to, by do polityki ich nie wciągać. Natomiast dzisiejsza władza - przypomnijmy - policję wciągnęła w brudną polityczną grę, żołnierzy wciąga w brudną polityczną grę. To jest władza pisowska, która hańbi polski mundur - mówił gość Krzysztofa Ziemca pytany o stosunek do polskiego wojska, Straży Granicznej i innych służb mundurowych.

Podkreślił jednocześnie, że Straż Graniczna wykonuje "świetną robotę". Według Kierwińskiego, hańbę polskiemu mundurowi przynosi jednak zachowanie nadkomisarza, który zatrzymał posłankę Kingę Gajewską.

Polski mundur hańbi Błaszczak, który cały czas wciąga polskich żołnierzy w awanturę polityczną - podkreślił polityk.

W Polsce rozgorzała dyskusja na temat najnowszego filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona granica". Obraz opowiada o sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej i został mocno skrytykowany za przedstawienie polskich pograniczników w negatywnym świetle. Głos w tej sprawie zabrali czołowi politycy PiS. Mateusz Morawiecki stwierdzi, że "kto nie odetnie się od filmu Agnieszki Holland, plugawi polski mundur". W podobnym tonie wypowiadał się także Jarosław Kaczyński.

Nikt tak głęboko nie hańbi polskiego munduru jak Morawiecki. To jest hańba dla polskich żołnierzy, że premier polskiego rządu wykrzykuje nienawistne hasła na tle polskich żołnierzy. Nigdy wcześniej w polskiej historii nie było sytuacji że żołnierze stawali się tłem do siania nienawiści przez rządzących. Do tego doprowadził PiS, do tego doprowadził Kaczyński. Jeżeli mówimy o wypowiedziach Kaczyńskiego, to Kaczyński używa języka faszyzującego. Bo język wykluczania ze wspólnoty, to język faszyzujący - skomentował polityk PO.

A może wśród przedstawicieli opozycji zabrakło zwykłego, ludzkiego podejścia do trudnej pracy polskiej Straży Granicznej, co mogło doprowadzić do eskalacji napięcia wokół mundurowych - dopytywał Krzysztof Ziemiec.

Krytykowani są funkcjonariusze PiS, którzy wykorzystują Straż do swoich celów. Służby powinny być apolityczne, ale czy wojsko staje się apolityczne, jak jest wykorzystywane do brudnej politycznej gry przez rządzących. Patrzę na przebierańców: Błaszczaka, Morawieckiego. Przebierają się w zielone koszule, zielone kurteczki i na tle polskich żołnierzy, na tle polskiego uzbrojenia wykrzykują nienawistne hasła. To nie do zaakceptowania - tłumaczy Marcin Kierwiński.

Prowadzący zauważył, że ministrowie Platformy Obywatelskiej (Bogdan Klich, czy Radosław Sikorski) też przebierali się w trakcie wizytacji w wojsku. Kierwiński odpowiedział, że tylko wówczas, gdy wizytowali żołnierzy kontyngentów zagranicznych.





Wideo youtube