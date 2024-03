"Jarosław Kaczyński udowodnił, że nie było żadnej afery Pegasusa. Udowodnił też, że ci, którzy stanowią reprezentację Koalicji 13 grudnia w komisji, urągają zasadom przyzwoitości" - stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Mariusz Błaszczak, odnosząc się do wczorajszego przesłuchania prezesa PiS przed komisją śledczą ds. Pegasusa. "Chodziło im o to, żeby grillować premiera Kaczyńskiego, żeby wyprowadzić go z równowagi, żeby zaatakować. To jest dość typowe dla nich. (...) Próbują przesłaniać swoją nieudolność. Oni nie potrafią rządzić" - ocenił szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, b. wicepremier i b. minister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak przekonywał, że "wszystko, co jest związane z Pegasusem, służy temu, by przykryć porażki (obecnie rządzących - przyp. red.)".



"To ma przesłonić na przykład porażkę Donalda Tuska, jeżeli chodzi o finansowanie dostaw amunicji" - stwierdził Mariusz Błaszczak.



"Król Europy wrócił na salony europejskie - myślę o Tusku - i co się okazuje? Co on jest w stanie załatwić? On jest uległy wobec Niemiec. On jest antyamerykański" - mówił polityk, dodając, że obecny premier "był bardzo gorliwy, jeżeli chodzi o reset w relacjach niemiecko-rosyjskich". "Dzięki temu Niemcy zbudowali siłę Putina" - stwierdził gość Krzysztofa Ziemca.



Mariusz Błaszczak podkreślał również, że "potencjał produkcyjny, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jest w Stanach Zjednoczonych".

"My (z tego - przyp. red.) korzystaliśmy, czego dowodem jest to, że czołgi Abrams już są w Polsce. HIMARSY - zamówiliśmy i już są w Polsce. Teraz trzeba przypilnować, żeby Koalicja 13 grudnia zamówiła kolejne wyrzutnie HIMARS" - dodał szef klubu PiS.

Pytany, czy nie należy pochwalić w żaden sposób Donalda Tuska za wczorajsze informacje po spotkaniu Trójkąta Weimerskiego, odpowiedział, że "nie słyszał o dobrych informacjach".

"Żadnego przełomu nie było. (...) Ja mam świadomość tego, że potencjał produkcyjny w Europie jest bardzo ograniczony. (...) Ale duży potencjał produkcyjny jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Korei Południowej. (...) Z tego potencjału trzeba korzystać, żeby wzmacniać Wojsko Polskie, żeby odstraszać agresora" - ocenił.

Z czym - według Mariusza Błaszczaka - polska delegacja wraca z Waszyngtonu? "To była wizyta symboliczna, na 25-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast umowa w sprawie Apache, czyli śmigłowców uderzeniowych, była wynegocjowana jeszcze za moich czasów. Również pożyczka w wysokości dwóch miliardów dolarów, także gwarancje kredytowe... (...) Nie widzę sukcesu, dlatego że to wszystko już było wcześniej wynegocjowane" - ocenił.

Mariusz Błaszczak odniósł się również do najnowszych informacji o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobro. Polityk, który przeszedł zabieg usunięcia większości przełyku i części żołądka, dołączył zdjęcie ze szpitala, napisał w jakich okolicznościach dowiedział się o chorobie i jak obecnie wygląda jego stan zdrowia.



"Został dotknięty ciężką chorobą. Ale jesteśmy wszyscy dobrej myśli - że to, co najtrudniejsze, ma już za sobą" - powiedział Błaszczak, dodając: "To dzielny człowiek. Walczy z chorobą, nie poddaje się i to jest najważniejsze".

Stwierdził też, że wszyscy ci, którzy nie wierzyli w chorobę Zbigniewa Ziobry, powinni przeprosić.

"No ale czy oni mają chociaż odrobinę honoru? Wczoraj na posiedzeniu komisji śledczej widać było, jak się zachowują. Osiem gwiazdek - to jest przesłanie, z którym szli do wyborów i które wciąż jest podtrzymywane przez Koalicję 13 grudnia" - powiedział Błaszczak.