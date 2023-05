"Za co bierzecie pieniądze? Kompromitujecie się, tocząc wewnętrzne walki pomiędzy kaczystami i ziobrystami. To jest skandal, jakiego jeszcze Polska nie widziała" – zwrócił się poseł Piotr Zgorzelski, gość Rozmowy w południe w RMF FM, do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak zapowiedział, opozycja nie poprze propozycji PiS zmniejszenia liczebności składu orzekającego TK, bo to jest problem, który partia rządząca sama wywołała.

Piotr Zgorzelski / Karolina Bereza / RMF FM

W trakcie rozmowy z Mariuszem Piekarskim okazało się, że planowane na południe posiedzenie TK nie odbyło się, bo nie stawił się ustawo wymagany skład.

Weszli i wyszli i się narobili. Niech są Polacy dowiedzą, ile każdy z nich zarabia. Moim zdaniem ponad 20 tys. zł plus jeszcze inne synekury - grzmiał poseł Zgorzelski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zgorzelski do sędziów TK: To skandal, jakiego Polska nie widziała. Za co bierzecie pieniądze?

Podglądamy, czy te obiboki w składzie pełnym przyjdą do pracy. To jest skandal - nawiązał Piotr Zgorzelski, odnosząc się do sporu w Trybunale Konstytucyjnym, w którym grupa sędziów nie uznaje przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i nie bierze udziału w posiedzeniach.

To jest skandal, żeby zarabiać ponad 20 tys. zł i robić łaskę Rzeczypospolitej, że orzekają - stwierdził wicemarszałek Sejmu. Na pytanie, dlaczego PiS nie forsuje zgłoszonej przez siebie ustawy zmniejszającej liczebność składu orzekającego Trybunału, poseł Zgorzelski stwierdził, że to skutek braku większości w partii rządzącej.

Być może po jakichś targach, o których nie mamy pojęcia, łaskawcy wyjdą w pełnym składzie i to jest dzisiaj test. Wiadomo, że na tym posiedzeniu Sejmu ten projekt nie ma szans przeprocedowania - skomentował poseł PSL.

Może się pogodzą łaskawie i dzięki temu Polacy dostaną 160 mld zł z KPO. To jest niedopuszczalne. Są kraje Unii Europejskiej, które już rozliczają te projekty. My czekamy, aż łaskawie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjdą do pracy i zaczną orzekać - dodał.

Na pytanie Mariusza Piekarskiego, czy opozycja jest w stanie poprzeć zmianę ustawy proponowaną przez PiS, gdyby była to szansa na odblokowanie prac TK, poseł Zgorzelski odparł jednoznacznie: Nie, bo daliśmy już czas i zielone światło przy ustawie o Sądzie Najwyższym. Wstrzymaliśmy się od głosu.

Nie my jesteśmy autorami tej gangreny, która toczy wymiar sprawiedliwości i nie my jesteśmy od znajdowania rozwiązania. To jest ekipa wybrana przez PiS. Macie, co macie i działajcie - stwierdził. Czekamy na propozycję, jeżeli będzie sensowna, to będziemy ja popierali - dodał.

Piotr Zgorzelski został również zapytany, czy PSL poprze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze i powołanie Fundusz Ochrony Rolnictwa - dwa projekty, dla których zostało zwołane na dziś specjalne, jednodniowe posiedzenie Sejmu.

Każda pomoc (dla rolnictwa - przyp. red.) jest potrzebna: dotacje, akcyza, itd. To wszystko jest O.K. - nadmienił wicemarszałek Sejmu. Jak jednak zaznaczył, "rolnicy dzisiaj to są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy świetnie się odnajdują w warunkach rynkowych".

Dla nich dotacja czy pomoc socjalna jest mniej istotna niż urynkowienie ceny - stwierdził poseł PSL.