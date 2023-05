Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras. Porozmawiamy z nim m.in. o ogłoszonej dziś decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy dotyczącej powołania komisji weryfikacyjnej, która miałaby badać wpływy rosyjskie w Polsce w latach 2007-2022. Co w tej sytuacji zrobi Platforma Obywatelska? Czy Donald Tusk powinien stawić się na jej ewentualne wezwanie?

Sławomir Nitras / Jakub Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Z politykiem PO porozmawiamy ponadto o zaplanowanym na najbliższą niedzielę marszu w Warszawie i o jesiennych wyborach parlamentarnych. Kiedy gotowy będzie "pakt senacki"? Czy obejmie zapowiadających start do izby wyższej parlamentu mec. Romana Giertycha i byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru?

