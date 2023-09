"Już wiadomo, że uczestników Marszu Miliona Serc będzie więcej niż na marszu 4 czerwca" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Paweł Poncyljusz. W Warszawie - według oficjalnych danych - przemaszerowało wówczas ok. pół miliona osób. KO pomagała wtedy swoim zwolennikom z całej Polski dojechać do stolicy. "Dzisiaj to są już inicjatywy ludzi, że się składają na autokar i jadą sami" - podkreślił.

Paweł Poncyljusz powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24, że w niedzielnym Marszu Miliona Serc weźmie udział więcej osób, niż w marszu organizowanym 4 czerwca. Wówczas - według oficjalnych danych - ulicami Warszawy przeszło ok. pół miliona osób. Jeżeli w niedzielę nie będzie miliona ludzi, to będziemy mogli mówić o porażce opozycji? "Nie będzie porażki, bo już wiadomo, że (ludzi) będzie więcej, niż 4 czerwca. Pamiętam, jak przed 4 czerwca zastanawialiśmy się, ilu będzie uczestników - 100 tys., a może 150 tys. To przerosło nasze oczekiwania, chociaż trzeba przyznać, że PiS wtedy pomógł, bo zrobił kilka złych rzeczy, które wkurzyły ludzi. Dzisiaj są oni jeszcze bardziej wkurzeni - tak to odczuwam w rozmowach na ulicach Warszawy" - powiedział Paweł Poncyljusz. W jakim celu wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej weźmie udział w Marszu Miliona Serc? Piotr Salak zauważył, że przyczynkiem do zwołania marszu była sprawa pani Joanny z Krakowa. Kobietę po zażyciu tabletki poronnej policjanci rewidowali w szpitalu. "Ja tam będę, żeby odsunąć PiS od władzy. Prawa kobiet też są ważne - ja mam dzisiaj dwie dorosłe córki, które mogłyby mieć dzieci i wiem, co to dzisiaj oznacza i jakie są obawy. (Moje córki) mówią mi o swoich koleżankach, które zastanawiają się, czy w ogóle decydować się na dzieci w tym szariacie, jaki zgotował nam PiS w Polsce poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej" - stwierdził. Piotr Salak przypomniał swojemu gościowi, że w maju 2021 roku sprzeciwiał się zarówno aborcji na życzenie, jak i do 12. tygodnia, ale był za przeprowadzeniem referendum w sprawie kompromisu aborcyjnego. "Dzisiaj już niestety nie ma żadnej przestrzeni pomiędzy, tzn. przez to, że został zdemolowany kompromis aborcyjny. Jesteśmy po sytuacjach, gdzie kobiety umierają, bo lekarze boją się udzielić pomocy, np. kiedy życie kobiety jest zagrożone" - zauważył.

