Kiedy Rosja zacznie poważnie cierpieć z powodu nałożonych na nią sankcji? "Maj będzie kluczowym miesiącem. W ocenie ekspertów maj może przynieść problem ze spłatą zadłużenia zagranicznego Rosji" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Trąbiński, dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.

Wideo youtube

Moim zdaniem, to jest tylko kwestia czasu, kiedy Rosja, a także państwa zewnętrzne zaczną widzieć te skutki, które są spowodowane sankcjami nałożonymi na Rosję - stwierdził gość Krzysztofa Berendy.

Kiedy? Wydaje mi się, że maj będzie kluczowym miesiącem. W ocenie ekspertów maj może przynieść problem ze spłatą zadłużenia zagranicznego Rosji. Jeżeli tak się stanie, to będzie miało dosyć poważne konsekwencje - dodał Trąbiński.

Unia Europejska zaproponowała kolejny, szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Dużo ważniejszą zapowiedzią jest kwestia objęcia sankcjami sektora finansowego Rosji. To ma bezpośredni wpływ na cały system handlowy i na zdolność Rosji do prowadzenia operacji międzynarodowych. To w czasie rzeczywistym przynosi realne rezultaty. Jeżeli chodzi o zapowiedź dotyczącą ropy, to ponieważ ona dotyczy roku 2023, na konsekwencje tych decyzji będziemy musieli poczekać - wyjaśnił ekonomista.

Jak podkreślił, "w zakresie planowania Rosja powinna zacząć poważnie myśleć o swojej przyszłości".

Czy w tym odcinaniu się od Rosji takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy jakoś mogą pomóc Polsce czy innym krajom? Każde państwo członkowskie funduszu może wnioskować o pomoc finansową. Przez warunki makroekonomiczne, które są związane na przykład z szokiem gospodarczym, państwo, które przechodzi na przykład problem z bilansem płatności, może zawnioskować o konkretną linię kredytową do funduszu i fundusz jest gotowy pomóc - powiedział dyrektor w MFW.