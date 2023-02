„Prezydent wyraźnie podkreślał, że pieniądze z Funduszu Odbudowy się Polsce należą i podjął odważną decyzję również taką, która staje na przekór środowisku politycznemu, z którego się wywodzi. Prezydent nie jest w sojuszu ze Zbigniewem Ziobrą i dobrze wie, że obecny stan jest w dużej mierze wynikiem działań ministra sprawiedliwości” – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM z Rochem Kowalskim szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot odnosząc się do sporu o ustawę o Sądzie Najwyższym.

Paweł Szrot: Andrzej Duda nie jest w sojuszu ze Zbigniewem Ziobrą Karolina Bereza / RMF FM

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym budził na początku nadzieje w Brukseli. Gdyby sprawa była inaczej procedowana, gdyby nie dawano Komisji Europejskiej rozmaitych pretekstów, być może dzisiaj bylibyśmy w innych nastrojach - wyjaśnia Szrot, który odrzuca zarzuty o to, że Andrzej Duda swoimi decyzjami może doprowadzić do przegranej Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach.

Doradca prezydenta mówił także o szansach na to, że ustępującego jesienią szefa NATO Jensa Stoltenberga zastąpi ktoś z naszego regionu: Zastąpienie Jensa Stoltenberga na stanowisku szefa NATO kimś z Europy Środkowej i Wschodniej stanowiłoby podkreślenie wkładu naszych krajów w zażegnanie kryzysu ukraińskiego, chociaż nic więcej udowadniać nie musimy.

Paweł Szrot / Karolina Bereza / RMF FM

Nasza pozycja jest obecnie bardzo mocna. Nie mówię o ludziach, którzy wylądują w annałach politycznego szaleństwa jak Maria Zacharowa, czy Dmitrij Miedwiediew. Poważniejsi analitycy rosyjscy - chociaż niekoniecznie przychylni Polsce - mówią, że to właśnie Polska z sojusznikami stanowi realną konkurencję do dominacji w Europie - mówił prezydencki doradca dodając: Nie chcę mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo może to zaszkodzić w toczących się negocjacjach.