Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 będzie dziś mec. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Porozmawiamy z nim o wczorajszym, tym razem już prawomocnym, wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który za nadużycie uprawnień skazał na dwa lata więzienia byłych szefów CBA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W 2015 roku, po tym jak zapadł nieprawomocny wyrok w I instancji, obu polityków PiS ułaskawił prezydent Andrzej Duda.

Mec. Przemysław Rosati / Michał Meissner / PAP

POSŁUCHAJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA Z MEC. PRZEMYSŁAWEM ROSATIM

Jakie skutki prawne ma wczorajsze orzeczenie? Czy Kamiński i Wąsik, obecnie posłowie PiS, stracą prawo zasiadania w Sejmie? A co z ułaskawieniem - pozostaje w mocy, czy też prezydent powinien raz jeszcze dokonać aktu łaski? Odpowiedzi na te pytania Piotr Salak postara się znaleźć w dzisiejszej rozmowie.

