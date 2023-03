"Bezpośredniego wpływu w Polsce chyba na szczęście nie musimy się obawiać, chociaż jest to taki dzwonek alarmowy dla nas" - mówił europoseł i były premier Marek Belka w Rozmowie w południe w RMF FM komentując ostatni kryzys na rynkach finansowych m. in. w Szwajcarii.

"Okazuje się, że nawet banki wysokoskapitalizowane, czyli posiadające znaczny bufor własnych środków, są wrażliwe. Wiele nieprawidłowości się odkrywa i ratowanie ich wymaga niesłychanych środków"- mówił gość Krzysztofa Berendy.

"Na szczęście to padło na Szwajcarię, najwyżej trochę osłabi się kurs franka" - dodał Marek Belka.

Krzysztof Berenda zapytał też swojego gościa, czy my w Polsce powinniśmy się obawiać o nasze oszczędności. "Oczywiście, że nie, ale jest to dla rządzących wskazówka. Nie należy igrać z ogniem. Innymi słowy, polski system bankowy wydaje się być bardzo stabilny, natomiast jak się okazuje, nie ma dzisiaj rzeczy niemożliwych" - dodaje rozmówca Krzysztofa Berendy.



Wojna w Iraku

Tematem Rozmowy w południe w RMF FM była także wojna w Iraku. Dzisiaj mija 20 lat od rozpoczęcia międzynarodowej interwencji zbrojnej w tym kraju.

Krzysztof Berenda pytał swojego gościa czy to dobrze, że Polska dołączyła do inwazji na Irak?

"Trzeba najpierw powiedzieć, że ta inwazja była wielkim błędem. Spowodowała destabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie i powstanie tego niesławnego tzw. Państwa Islamskiego. Natomiast to, żeśmy się do tego przyłączyli to uważam, że błędem nie było. Polskie wojsko, kilkanaście tysięcy polskich oficerów i żołnierzy stanęło oko w oko z sytuacją wojenną. Myślę, że nasze siły zbrojne nie stać by było inaczej na tego rodzaju manewry. Poza tym, nawet jeśli wiele krajów europejskich było zdecydowanie przeciwko tej interwencji, Polska jednak swoją postawą w Iraku zaskarbiła sobie szacunek" - tłumaczył w Rozmowie w południe Marek Belka.

"Myśmy na tym nie stracili, natomiast świat tak" - dodał gość Krzysztofa Berendy.

