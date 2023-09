„Uważam, że powinien zostać, kontynuować swoją pracę, bo zwolnienie byłoby skomplikowanym procesem” – mówił o Fernando Santosie w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Cezary Kucharski. „Za dwa tygodnie trzeba wysłać powołania piłkarzom na kolejne mecze, bardzo trudno byłoby znaleźć odpowiedniego kandydata na miejsce Santosa” – dodał.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA Z CEZARYM KUCHARSKIM
Kucharski: Santos powinien zostać. Zwolnienie byłoby skomplikowanym procesem

Dopytywany, czy Marek Papszun lub Michał Probierz nie mogliby zastąpić Portugalczyka, odpowiedział: Marek Papszun jest bardzo dobrym trenerem, ale pozostaje bez sztabu szkoleniowego, który gwarantowałby wysoki poziom pracy. Michał Probierz jest w łatwiejszej sytuacji, bo pracuje w reprezentacji U21. Kulesza bardzo dobrze go zna, więc jeśli miałbym wybierać między Probierzem a Papszunem, to wydaje się, że Probierz ma lepsze karty. Moim zdaniem zwolnienie Santosa to byłoby przyznaniem się do błędu przez Kuleszę. Myślę, że on podskórnie wie, że to był dobry wybór i mecze najbliższe z Wyspami Owczymi i Mołdawią wygramy nawet w tej sytuacji, w której jesteśmy.

Piotr Salak poruszył też temat Roberta Lewandowskiego. Dlaczego Kucharski chce go posadzić na ławce? Nie dlatego, że się z nim sądzę. Uważam, że trzeba świeżej krwi dla reprezentacji. Widać, że ta drużyna nie funkcjonuje z Robertem Lewandowskim. Moim zdaniem Robert - mimo że jest wybitnym piłkarzem, najlepszym w historii - destrukcyjnie działa na otoczenie. Ja go trochę znam.