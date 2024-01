"W trakcie intensywnych nalotów dochodzi do zamierzonego bądź niezamierzonego przelotu przez naszą granicę rosyjskich rakiet. Jedynym sposobem zniszczenia rakiety, która wleci w naszą przestrzeń powietrzną, jest użycie lotnictwa myśliwskiego" - tak gen. Jan Rajchel tłumaczył w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24, dlaczego rano poderwane zostały dwie pary - polska i amerykańska - myśliwców F-16.

Gen. Jan Rajchel / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Ustawa o ochronie granicy państwowej dopuszcza możliwość likwidacji rakiety przez środki obrony przeciwlotniczej. Jest to tak nieprecyzyjny zapis, że trudno mi sobie wyobrazić, aby wojska rakietowe w sytuacji pokoju były użyte do ewentualnej neutralizacji takiego zagrożenia - mówił gość Piotra Salaka. Aby pilot mógł otworzyć ogień, musi zidentyfikować obiekt powietrzny i określić, że to naprawdę jest to wojskowy statek powietrzny - dodał gen. Jan Rajchel.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dlaczego poderwano F-16? Gen. Rajchel tłumaczy