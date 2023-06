"Banki muszą mieć świadomość tego, że muszą działać niezależnie, uczciwie. Jakiekolwiek niedozwolenie porozumienie nie może mieć miejsca" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ten sposób odpowiedział na pytanie, czy po wczorajszym orzeczeniu TSUE ws. frankowiczów banki mają prawo podnosić nam opłaty.

Druga sprawa - to jest rynek bardzo konkurencyjny. Są tam m.in. podmioty w pełni komercyjne, ale są też takie, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, a więc są też w jakimś stopniu dobrem publicznym, bo Skarb Państwa jest właścicielem. Ta konkurencja między nimi powinna m.in. zapewnić to, że te stawki usług bankowych nie powinny rosnąć - dodał.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda pytał, czy banki mogą przerzucać na klientów koszty swoich grzechów.

To jest pytanie o odpowiedzialność. Odpowiedzialność instytucji zaufania publicznego i bankowców, którzy swoje zarobili na tym, a dzisiaj mówią: to nie nasz problem, to problem społeczny. (...) Banki muszą ponosić odpowiedzialność z tego tytułu, muszą wziąć na siebie tę sytuację, do której same doprowadziły, choćby brakiem skorzystania z wyciągniętej ręki - komentował.

Czy UOKiK będzie prowadził postępowanie sprawdzające, czy nie ma nadużyć i nieuczciwego podnoszenia nam opłat?

Zapewniam, że sektor bankowy jest jednym z tych sektorów, które na bieżąco obserwujemy. Kwestie opłat również monitorujemy - dodał Tomasz Chróstny.

W rozmowie poruszony został także temat ewentualnego obciążenia sądów. Po korzystnym dla konsumentów wyroku TSUE mogą oni masowo ruszyć do sądów.

Po pierwsze - dzisiaj część tych spraw czekała na rozstrzygnięte TSUE, i one będą szybko rozstrzygane. Choćby kwestia tego, czy bankom należy się wynagrodzenie zwrotne, wynagrodzenie za kapitał. Proszę zauważyć, że jest kilka tysięcy tego typu spraw - w większości dotychczas przegrywanych przez banki, ale przegrywanych powoli. Teraz ta linia orzecznicza wyznaczone przez TSUE będzie respektowana - mówił.

Druga sprawa - za chwilę banki będą musiały zawiązać rezerwy w związku z tym orzeczeniem TSUE i to jest ten impuls i refleksja, które powinny wystąpić po stronie banku, żeby zaoferować jeszcze lepsze ugody - dodawał.