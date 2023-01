Być może po pierwszym kwartale tego roku będzie można powiedzieć, że to co najgorsze już za nami. Od kwietnia powinno być lepiej - mówi gość Rozmowy w południe RMF FM analityk rynków finansowych Piotr Kuczyński. Jednak jak zaznacza, prognozy są takie, że gospodarka ma zwalniać. Ale to są prognozy - podkreśla.

"Jestem optymistą. Ludzie, jak się boją, to mniej wydają i mniej ryzykują jeżeli chodzi o inwestycje" - tłumaczy analityk finansowy Piotr Kuczyński. "Dane makro, które teraz widzimy, nie są najgorsze" - podkreśla gość Rozmowy w południe w RMF FM. Kiedy na rynek kredytów mieszkaniowych wróci normalność? "Wbrew oczekiwaniom pierwszy krok nie należy ani do RPP, ani do inflacji. Pierwszy krok należy do KNF" - mówi. Chodzi przede wszystkim o wycenianie zdolności kredytowej Polaków. Zdaniem gościa Krzysztofa Berendy przy aktualnych wytycznych KNF olbrzymia liczba Polaków straciła zdolność kredytową.