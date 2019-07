„Prezes UODO nie podjąłby takiej decyzji. Podejrzewam, że inny prezes podjął tę decyzję - prezes prezesów. Jest pytanie, dlaczego. Albo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wszyscy członkowie KRS-u są wybrani na podstawie jednej listy poparcia, albo mamy sytuację taką, że tych list w ogóle nie ma” - mówi w rozmowie w Samo południe w RMF FM, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Polityk PSL-u skomentował też najnowszy sondaż, w którym jego ugrupowanie uzyskało tylko 2,8 proc. poparcia. Od lat Polskie Stronnictwo Ludowe szczególnie w okresie wakacyjnym i w roku przedwyborczym zawsze jest poniżej progu wyborczego. To jest niestety smutne, że mamy do czynienia z nierzetelnym badaniem opinii, tym bardziej, że też respondenci, którzy by głosowali na PSL w tej chwili głównie pracują, więc nawet jeśli dzwoni respondent, to często zdarza się, że nie ma czasu, nie odbiera, nie odpowiada - zwrócił uwagę gość Pawła Balinowskiego.