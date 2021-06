Rozważany jest pomysł, by wprowadzić odpłatność za usługę szczepienia przeciwko koronawirusowi – przyznała podczas Rozmowy w samo południe prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze. „Można pewnie płacić za wizytę lekarską i za usługę. I taki pomysł jest rozważany. Jeżeli zapowiemy, że od pewnego czasu te usługi będą odpłatne, może to spowoduje zachęcenie" - stwierdziła.

Prof. Marczyńska o czwartej fali zakażeń koronawirusem: Pytanie nie brzmi „czy", ale „kiedy"

Trwają w Radzie Medycznej dyskusje ws. wprowadzenia odpłatności za usługę przy szczepieniu przeciw Covid-19 - przyznała prof. Magdalena Marczyńska. Szczepionka na pewno będzie darmowa, bo to ustalenia unijne. Możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia.

Nie umiem jednoznacznie powiedzieć, czy ten pomysł mi się podoba - zaznaczyła na antenie RMF FM profesor Magdalena Marczyńska.

Dopytywana od kiedy szczepienia mogłyby być płatne, członkini Rady Medycznej przy premierze odpowiedziała, że będzie to "raczej późna jesień."

Jeżeli będziemy mieli nadmiar szczepionek, to będą one wysyłane do innych krajów, które nie dysponują takimi możliwościami - powiedziała o innym pomyśle profesor.

Prof. Marczyńska odpowiedziała też na pytanie, czy powrót dzieci do szkół po wakacjach jest zagrożony. Myślę , że zaczniemy rok szkolny normalnie. Ale jeżeli zacznie wzrastać liczba zakażeń, to pewnie będą od nowa ograniczenia i przynajmniej hybrydowe zajęcia - mówiła.

O czwartej fali koronawirusa: Pytanie nie czy tylko kiedy

Myślimy, że po wakacjach, na wczesnej jesieni [nastąpi wzrost zachorowań przyp. RMF FM]. Podobnie, jak w zeszłym roku" - mówiła prof. Magdalena Marczyńska pytana o to, jakie są przewidywania, dotyczące wystąpienia czwartej fali zachorowań na Covid-19, którą spowodować miałby wariant Delta koronawirusa



Liczymy na to, że sporo osób przechorowało Covid i tak nabyło odporność, a także, że do tej pory uda się wyszczepić odpowiednią ilość osób" - dodała. Jak przekonuje, pytanie o kolejną falę zachorwań - według profesor - nie brzmi "czy", ale "kiedy". "I oby nie tak wysoka - komentowała.