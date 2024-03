Solidność podstaw dla zarzutów wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego i podsumowanie pierwszych stu dni rządu Donalda Tuska - to będą główne tematy Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, której gościem będzie Ryszard Petru. Pojawi się też pytanie o to, czy to naciski Trzeciej Drogi popchnęły rząd do zapowiedzi obniżenia składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.

Ryszard Petru / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Słuchaj Radia RMF24! Mija 100 dni rządu Donalda Tuska. Ze 100 konkretów, udało się zrealizować znikomą część. Więcej jest "w drodze", ale niektórzy ludzie rządzącego obozu mówią wprost, że nie należało traktować przedwyborczych obietnic dosłownie. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Ryszard Petru będzie rano gościem Michała Zielińskiego. Polityk Trzeciej Drogi już kilka dni po wyborach dawał do zrozumienia, że nie ma co liczyć na realizację tak długiej listy konkretów, mówiąc na naszej antenie, że "Finanse publiczne ograniczą możliwość ich realizacji w krótkim okresie". Co więcej, podkreślał, że część obietnic z nich budzi jego wątpliwości, a niektóre wręcz sprzeciw. Nasz dziennikarz zapyta swojego gościa o to, czy politycy podczas kampanii powinni mówić prawdę i dlaczego tego nie robią. Jedna z ważniejszych obietnic doczekała się ogłoszenia planu realizacji w 99 dniu rządu Donalda Tuska. Chodzi o zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców . Gościa Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy, czy jest zadowolony z zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań. Trzecia Droga, w tym sam Ryszard Petru, ostrzegała, że bez realizacji tego konkretu może wyjść z koalicji. Dlatego będziemy też pytać, czy politycy tego ugrupowania zamierzają pójść za ciosem i skłonić głównego koalicjanta do większej otwartości na inne cele ważne dla Trzeciej Drogi.

Nasz dziennikarz zapyta też o zarzuty wobec prezesa NBP. Jak wynika z przecieku, który trafił do mediów - przybrały już konkretną, pisemną formę. Poseł Ryszard Petru należał do orędowników tego pomysłu. Zapytamy, jak mocne są prawne podstawy wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zobacz również: ​Sto dni Tuska. Realizacja którego ze 100 konkretów jest dla ciebie najważniejsza [ANKIETA] Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



