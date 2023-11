"Wojsko izraelskie atakuje z trzech punktów wokół miasta Gazy - od wybrzeża, od obozu Dżabalija, od północy od sieci obozów Bajt Hanun i od południa. Nie wiem, czy można to nazwać pierścieniem, na pewno są to takie trzy miejsca koncentracji sił"- tak o tym, co dzieje się teraz wokół Strefy Gazy mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 płk Piotr Łukasiewicz.