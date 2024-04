Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości będzie w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Olga Semeniuk-Patkowska / Mateusz Marek / PAP

W czwartek w samo południe Sejm zajmie się czterema projektami ustaw dotyczącymi aborcji, które złożyły: KO, Lewica i Trzecia Droga. Debata będzie trwała sześć godzin i zapowiada się bardzo burzliwie.

Czy polityka Prawa i Sprawiedliwości w sprawie aborcji była do tej pory prawidłowa? Czy PiS będzie głosował przeciwko skierowaniu wszystkich projektów do komisji nadzwyczajnej? Kto będzie reprezentował partię w tej komisji? O to wszystko zapytamy posłankę Prawa i Sprawiedliwości Olgę Semeniuk-Patkowską, zwolenniczkę powrotu do kompromisu aborcyjnego.

Zapytamy także o to, jak ocenia wynik PiS osiągnięty w wyborach samorządowych i czy wiadomo już, kto wystartuje z list PiS do Parlamentu Europejskiego.

