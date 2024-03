Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w piątek będzie Piotr Mitkiewicz, Polak walczący w Ukrainie.

Piotr Mitkiewicz / Archiwum prywatne

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, dlaczego dołączył do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, jak przyjęli tę decyzję jego bliscy, jak wygląda wojna w Ukrainie z perspektywy żołnierza i czym ta wojna różni się od innych.

