"Prawdopodobnie Zbigniew Boniek nie miał w sobie wystarczająco dużo argumentów, żeby wierzyć, iż reprezentacja Polski z Jerzym Brzęczkiem udanie rozpocznie eliminacje do piłkarskich mistrzostw świata 2022" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusz Borek komentował wczorajszą dymisję Brzęczka ze stanowiska trenera polskiej reprezentacji w piłce nożnej. "Prawdopodobnie Boniek nie był przekonany, że to jest reprezentacja pod wodzą tego trenera, która może coś ugrać podczas mistrzostw Europy, a oczekiwania są spore, po tym co zrobił Nawałka" - dodał komentator i ekspert sportowy.

