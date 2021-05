"To jest nowy system, który ma sprawić, że będzie sprawiedliwie. Sprawiedliwe jest to, żeby ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili większych podatków niż ci, którzy zarabiają więcej" – mówi Marek Suski o propozycjach podatkowych zawartych w programie Polski Ład, jaki w sobotę na konwencji PiS został zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"Większość skorzysta" - tak poseł PiS odpierał zarzuty, że nowe regulacje uderzą w osoby zarabiające ok. 7 000 zł netto. I dodał: "To nie jest propozycja dla ludzi, którzy mają 9 mieszkań. To jest propozycja dla tych mają mieszkanie, które całe życie spłacają albo nie mają zdolności kredytowej i nie mają szans na to, żeby się kiedykolwiek usamodzielnić".

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapowiedział także, że projekty ustaw do rozwiązań Nowego Ładu "będą pojawiały się sukcesywnie".

Marek Suski broni Polskiego Ładu: Większość skorzysta





