„Mamy progres gry w reprezentacji. Będziemy reprezentacją, która w najbliższych czasach może zrobić krok do przodu i grać bardziej odważny futbol” – tak o ostatnich latach polskiej piłki nożnej mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes PZPN Marek Koźmiński. Komentując występ Polaków na Euro 2020 działacz powiedział, że powinniśmy przyjrzeć się grze defensywnej. „Nasza gra w defensywie wyglądała bardzo źle, w trzech meczach straciliśmy 6 bramek, niektóre kuriozalne” – mówił. Dodał, że problemem jest zróżnicowanie poziomów piłkarzy w drużynie. „Polska reprezentacja składa się z zawodników wybitnych, ale również zawodników, którzy zdecydowanie grają na niższym poziomie. Nie jesteśmy jednolitą reprezentacją, to w jakiś sposób rzutuje na wyniki” – powiedział. Zaznaczył, że kiedyś było inaczej. „Te reprezentacje przez ileś lat poprzednich były bardziej wyrównane. Dzisiaj mamy 2-4 osoby światowego formatu, przez których pryzmat oceniamy możliwości kadry. I to troszeczkę mydli nam oczy” – komentował Koźmiński.

Marek Koźmiński, wiceprezes ds. zagranicznych PZPN podczas sparingu wewnętrznym podczas zgrupowania kadry narodowej piłkarzy / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Trener Paulo Sousa nie osiągnął wyników, których od niego oczekiwaliśmy, ale to nie jest osoba, którą można tylko i wyłącznie winić za to zdarzenie - mówił Marek Koźmiński. Bronię decyzji o zatrudnieniu trenerze Sousy, bo widzę, że trener Sousa w tę drużynę coś dobrego włożył, mamy pewne możliwości wzrostu, drużyna też to widzi, też to czuje - dodał. Podkreślił, że przy przygotowaniach do Euro 2020 "popełniliśmy błędy i nikt od tego nie ucieka". Uważam, że Paulo Sousa jest dobrym trenerem na dzisiejszą możliwość polskiej reprezentacji jest trenerem, który dużo dobrego zrobił, poczynił błędy i teraz chodzi o to, by te wszystkie rzeczy poprawić, naprawić i pójść do przodu - powiedział.

Pytany o to, kto jego zdaniem może wygrać Euro 2020 powiedział, że po pierwszych spotkaniach jego faworytem była Francja, ale później to się zmieniło. Myślę, że Francuzi, Belgowie, Włosi, być może jeśli obudzą się Niemcy - to są te reprezentacje, które zrobiły na mnie największe wrażenie - powiedział.

Były piłkarz pochwalił także Kacpra Kozłowskiego, którego nazwał "rodzynkiem na przyszłość". To jest dużo na wyrost, ale to jest chłopak, który nie ma jeszcze 18 lat - powiedział.