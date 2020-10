"To nie jest zmiana personalna, to jest nowe ministerstwo, to jest zmiana strukturalna" – tak o Przemysławie Czarnku na stanowisku szefa resortu edukacji i nauki mówi Jacek Sasin. Gość Porannej rozmowy w RMF FM ocenił, że Czarnek, "biorąc pod uwagę binarność nowego ministerstwa lepiej odpowiada wyzwaniom".

REKLAMA