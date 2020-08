To Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien szczególnie przyjrzeć się sytuacji w strefach czerwonych - tak szef MEN Dariusz Piontkowski odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy jutro w tych strefach powinien normalnie ruszyć rok szkolny. Minister podkreślił, że sytuacja epidemiczna jest zmienna, dlatego to taki inspektor może zdecydować o przejściu na nauczanie hybrydowe lub w systemie zdalnym. Gość Roberta Mazurka zapewnił, że w przytłaczającej większości szkół uczniowie wrócą na lekcje prowadzone w placówkach.

To jest decyzja ministra zdrowia, ale będziemy o tym jeszcze rozmawiali - tak minister edukacji odpowiedział na pytanie Roberta Mazurka o to, czy rząd zapewni darmowe szczepionki na grypę dla nauczycieli. W Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Piontkowski ocenił, że rząd "ma dużo do zaproponowania, dba także o nauczycieli". Jest to jedna z wielu grup zawodowych, o które się troszczymy. Staramy się doceniać tę grupę zawodową - przekonywał. Dopytywany przez prowadzącego, czy w obawie przed koronawirusem nauczyciele nie "uciekają" na roczne urlopy na poratowanie zdrowia, Piontkowski stwierdził, że "na razie takich sygnałów nie ma". Zastrzegł jednocześnie, że "co roku jest grupa nauczycieli, która korzysta z urlopów zdrowotnych z różnych powodów i z powodu różnych chorób".

W rozmowie poruszyliśmy także temat podwyżek dla nauczycieli. 6 procent to także jest realna podwyżka - ocenił dotychczasową skalę wzrostu wynagrodzeń minister edukacji. Niewiele grup zawodowych w tym roku miało podwyżkę, a część miała obniżkę płac. Udało się utrzymać zobowiązanie, które podjęliśmy jeszcze w tamtym roku. Pan premier i minister finansów potwierdził, że te pieniądze nadal są w budżecie - zadeklarował. Jak przekonywał gość RMF FM, po raz pierwszy "wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego będzie wynosiło ponad 4 tysiące złotych".

Polacy obalali komunizm, do Solidarności zapisało się 10 mln ludzi, masowość tego ruchu doprowadziła do tego, że można było komunizm obalić - tak minister Piontkowski odpowiadał na pytanie, kto obalał komunizm. Dopytywany o postać Lecha Wałęsy, szef MEN stwierdził: "Lech Wałęsa jest postacią ewidentnie związaną z Solidarności, nikt nie zamierza go wymazywać, to postać, która przeszła do historii Polski". Gość Roberta Mazurka stwierdził, że podczas lekcji historii należy uczniów uczyć zarówno o tym, że Wałęsa był twarzą Solidarności, jak i o tym, że był agentem.