"Jako obywatel polski uważam, że to jest coś zupełnie niebywałego, że o incydencie zbrojnym, w którym giną dwie osoby, dwóch obywateli mojego kraju, dowiaduję się z agencji zagranicznej" - powiedział Ryszard Schnepf, były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, który był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Były dyplomata jednocześnie stwierdził, że w kwestii reakcji władz Polski na incydent, "muszę - jak rzadko - pochwalić władze Rzeczypospolitej".

Piotr Salak zapytał swojego rozmówcę o to, czy eksplozja w Przewodowie pogorszy relację Ukrainy z Zachodem.

"Muszę - jak rzadko - pochwalić władze Rzeczypospolitej"

Myślę, że już w tej chwili nie. Było momentami troszeczkę niebezpiecznie, pojawiało się jakieś napięcie, można było wyczuć, ale tutaj muszę - jak rzadko - pochwalić władze Rzeczypospolitej. Zachowanie było rozsądne, była pewna powściągliwość w reagowaniu na krytyczną sytuację na granicy polsko-ukraińskiej. I na koniec wreszcie głos ukraiński, który też sprzyja przyjęciu wspólnego stanowiska - to proszenie strony ukraińskiej do komitetu badającego cały incydent - stwierdził Ryszard Schnepf.

Prowadzący rozmowę poruszył kwestię podawania przez państwo informacji o eksplozji w Przewodowie. Ryszard Schnepf stwierdził, że "mamy do czynienia z różnymi fazami (...), tutaj rzeczywiście były można powiedzieć, że kosmiczne zaniechania, mówiąc kolokwialnie".

Jako obywatel polski uważam, że to jest coś zupełnie niebywałego, że o incydencie zbrojnym, w którym giną dwie osoby, dwóch obywateli mojego kraju, dowiaduję się z agencji zagranicznej, niezależnie od tego, że jest to poważna agencja, na dodatek, która powołuje się anonimowe źródła. Więc powstaje sytuacja zagrożenia, poczucie na pewno wśród wielu rodaków, że dzieje się coś niedobrego, a dokładnie nie wiemy, co - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Myślę, że zabrakło profesjonalizmu i decyzji, co z tym zrobić - podsumował.

"Zbawienny palec dyplomacji amerykańskiej"

Jak dodał, "w drugiej fazie, po rozmowie prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem, myślę, że był tutaj zbawienny palec dyplomacji amerykańskiej, która miała wpływ na powściągnięcie się, uspokajający nastrój i na wygładzenie tych nieporozumień, które groziły bardzo poważnymi konsekwencjami w relacjach polsko-ukraińskich".

Piotr Salak zapytał o to, skąd wzięła się rozbieżność w ocenie tego, co się stało - pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską z jednej strony, a Ukrainą z drugiej.

Strona ukraińska od jakiegoś czasu, i zasadnie, ma taki autorytet moralny i jeżeli zdarzy się nawet coś nieszczęśliwego, właśnie przypadkowego, jak w tym wypadku, to jest trudno przerwać tę wzniosłość, bo Ukraina walczy o swój byt, o wielkie sprawy i ma takie poczucie zapewne, że my upominamy się, żeby przyznała się do czegoś, co w sumie w skali zniszczeń, jakie dokonane są w Ukrainie, jest drobiazgiem, powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli przyjmiemy, że każda śmierć jest bolesna - mówił.

Zaznaczył, że "w Ukrainie jest taka świadomość, że przeżywają gigantyczną katastrofę i chcą, żeby świat to rozumiał, docenił ich rolę".

Trudno się wycofać z tej roli, w której jest się na jakichś wyżynach. Trudno spuścić (Ukrainie - red.) z tonu, pochylić głowę czy nawet posypać ją popiołem. Więc nie powinniśmy tego oczekiwać w sposób przesadny - powiedział były ambasador.

"Jakieś wyrazy ubolewania by się przydały"

Na pytanie prowadzącego Popołudniową rozmowę w RMF FM o badanie przyczyny eksplozji, Ryszard Schnepf powiedział, że "my już wiemy, że doszło prawdopodobnie do wypadku".

Dosyć stara rakieta produkcji jeszcze sowieckiej po prostu zmieniła tor, można powiedzieć, że szczęśliwie zadziałał mechanizm, który wyłącza odpalanie ładunku w tej rakiecie i to, co spowodowało straty, to przede wszystkim paliwo, które się w tej rakiecie znajdowało. Gdyby nie to, prawdopodobnie zniszczenia byłyby w promieniu co najmniej kilometra - budynku mieszkalne i szkoła, która znajduje się nieopodal - powiedział.

Jak zaznaczył, "może ja bym spodziewał się jakiegoś ciepłego głosu ze strony prezydenta Zełenskiego, nawet jeżeli w zestawieniu ze stratami ukraińskimi, to jest mała sprawa - poza kondolencjami, jakieś wyrazy ubolewania by się przydały".