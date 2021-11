"Grupa liczy ok. 800 osób. Ostatnie informacje są takie, że tych osób ubywa lub są podmieniane - jedne wyjeżdżają, inne są dosyłane, żeby odświeżyć grupę" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Marek Pietrzak, pytany o migrantów koczujących przy polsko-białoruskiej granicy w okolicach Kuźnicy. "To głównie mężczyźni, ale niestety są też tam kobiety, są też tam dzieci. Ta grupa jest tak ułożona przez służby białoruskie, że te osoby, które wyzwalają w nas emocje są dyslokowane bezpośrednio przy koncentrinie, potem są namioty, domki wybudowane. Od wczoraj tam powstała znacząca infrastruktura. W sztuce przetrwania i survivalu te osoby są dość zaawansowane" - dodał.

Wideo youtube

Wszystko wskazuje na to, że to nie pobyt na jedną, dwie noce. Po tym, jak te osoby przybyły w to miejsce, rozłożyły namioty, przygotowują infrastrukturę na dłuższy pobyt. Może to wskazywać na to, że będzie to instrument rozgrywania Polski, rozgrywania UE, destabilizowania sytuacji i nacisków- tłumaczył rzecznik WOT.