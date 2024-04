​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Robert Pszczel, dyplomata, negocjator wejścia Polski do NATO, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, jak NATO może sprostać wyzwaniom obecnego świata.

Robert Pszczel / Piotr Szydłowski / RMF FM

75. rocznica podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego to dla NATO jeden z najtrudniejszych i najważniejszych momentów w historii. Wojna w Ukrainie, nieprzewidywalny Władimir Putin testujący NATO, wybory w Stanach Zjednoczonych, wojna dezinformacyjna - wyzwań jest wiele. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak NATO może im sprostać. Zapytamy go też o rolę Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!