„Nie nazywałbym tego obniżką podatków. To jest raczej redystrybucja” – mówił prof. Hausner o Polskim Ładzie w Popołudniowe rozmowie w RMF FM. „Pewne osoby zyskają, ale inni stracą. Rachunek budżetu państwa zdaje się być wyrównany albo lekko na plusie” - dodał. Zdaniem ekonomisty, nawet jeżeli początkowo rachunek – z punktu widzenia państwa - będzie wyrównany lub lekko na plusie, to w dłużej perspektywie będziemy obserwować negatywne skutki zmian, które wprowadza Polski Ład.

Polska to korytarz tranzytowy - i kolejowy, i drogowy pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Zawsze uważaliśmy, że to miejsce niedogodne z punktu widzenia militarnego, a korzystne z punktu widzenia gospodarczego - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jerzy Hausner. Ekonomista w ten sposób komentował ewentualną decyzję o całkowitym zamknięciu granicy z Białorusią. Jak dodał, jego zdaniem jest to mało prawdopodobne.

Cytat Sami musielibyśmy ucierpieć, wierząc w to, że w jakiś sposób dotknie to gospodarkę Białoruską. Moim zdaniem, to mało skutecznie. Wepchnie to reżim Łukaszenki jeszcze bardziej w łapy Putina. tłumaczył.

Jeśli Polska zamknie granicę z Białorusią, ta odpowie tym samym - komentował w zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej. Szef dyplomacji oświadczył, że Białoruś jest gotowa odpowiedzieć na sankcje "maksymalnie ostro".





