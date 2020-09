„Nowy minister zdrowia nie skontaktował się jeszcze z nami. (…) Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji dot. jakiegokolwiek spotkania (…) Mamy nadzieję, że jeśli będzie spotkanie, to unikniemy eskalacji – ale jeżeli nie, to mamy już wstępny plan (protestu), który będzie realizowany do momentu uzyskania pożądanego efektu” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Dymon, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Zaznaczył, że na razie ratownicy nie będą zdradzać, jak ma przebiegać protest, którego wznowienie zapowiedzieli.

