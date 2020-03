"To jest czas, który nie sprzyja kampanii wyborczej, w którym myślimy o życiu swoim i swoich najbliższych. Źle byłoby, gdyby wybory prezydenckie były naznaczone czasem obawy. Myślę, że rozsądne są głosy mówiące o tym, że trzeba rozważyć przesunięcie wyborów" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. "Dzisiaj widzimy, że jedyną osobą, która efektywnie prowadzi kampanię wyborczą w Polsce jest Andrzej Duda" - dodaje. "Obawiam się, że do maja niewiele się zmieni i walka z koronawirusem sięgnie również do wyborów prezydenckich" – twierdzi gość Marcina Zaborskiego.

REKLAMA