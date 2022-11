"Nie mam wątpliwości, że PiS nie ma czystych intencji, ponieważ gdyby miał czyste intencje, to powołałby zgodną z konstytucją komisję śledczą" – tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Lubnauer komentowała zapowiedź premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego dotyczącą powołania komisji do spraw rosyjskich wpływów na politykę energetyczną w latach 2007-2022. Wiceprzewodnicząca klubu KO podkreślała, że na razie nie było rozmów, czy Koalicja Obywatelska poprze ten pomysł. "Projektu jeszcze nie ma. Mówimy na razie o tym, że mamy kupić kota w worku" - zaznaczała.

Katarzyna Lubnauer / Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lubnauer o komisji ds. polityki energetycznej: PiS nie ma czystych intencji

"Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, że chodzi o prześwietlenie lat 2007-2015. My - przypomnijmy - już złożyliśmy wniosek o komisję śledczą w sprawie uzależnienia polski od energii z Rosji. Natomiast wyraźnie PiS-owi chodzi o to, żeby zorganizować igrzyska i rozliczać poprzedników w momencie, w którym - powiedzmy szczerze - mamy kilka elementów, które wyraźnie pokazują, jak oni uzależniali nas. Po pierwsze - węgiel. Jak oni obejmowali władzę, my sprowadzaliśmy 4,9 mln ton węgla, w 2018 roku - za ich rządów - było to 13,1 mln, energetyka wiatrowa, którą zablokowali, kwestia Ostrołęki, kwestie nierozbudowywania gazoportu, który powinien zostać rozbudowany. PiS ma być z czego rozliczony" - dodawała.

"Nie widzieliśmy na razie tej ustawy, ale nie mam żadnej wątpliwości, że komisja weryfikacyjna z takimi uprawnieniami, jak PiS wymienił, będzie nawet niekonstytucyjna" - podkreślała Lubnauer.

"To jest objaw zdrady narodowej"

Dlaczego rządzący nie chcą baterii Patriot w Polsce? "To jest objaw zdrady narodowej. Tak śmiało można powiedzieć. Dlatego że, jeżeli mamy sytuację, w której w tej chwili mamy jasne zagrożenie, ponieważ dwóch polskich obywateli zginęło na skutek przypadkowej rakiety, która trafiła na teren Polski, a prezes Kaczyński decyduje, że - jeżeli ma na jednej szali kwestie tego, co chce mówić w czasie wyborów, czyli tę fobię antyniemiecką, a na drugiej szali ma bezpieczeństwo Polaków mieszkających na wschodzie, a on wybiera swoją narrację antyniemiecką, a nie bezpieczeństwo Polaków" - zaznaczała.

"Jak nieuczciwa jest ta cała gra, którą prowadzi teraz prezes Kaczyński, najlepiej świadczy to, że minister Błaszczak najpierw zareagował bardzo optymistycznie i bardzo entuzjastycznie, że ‘tak, chcemy tych Patriotów’" - dodawała.

Lubnauer mówiła także, że Patrioty są bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo Polski. "Powiedzmy jasno - jeżeli moglibyśmy mieć w ciągu najbliższych kilku tygodni Patrioty wraz z obsługującymi je niemieckimi żołnierzami, którzy są do tego wyszkoleni, często latami wyszkoleni, powodowałby to wzrost bezpieczeństwa Polski. Problem polega na tym, że tak jak PiS podważa UE, której jesteśmy członkiem, tak samo jest to podważanie sensu NATO, którego też jesteśmy członkiem. Przypomnijmy - czy żołnierze polscy, amerykańscy, niemieccy, czy z Wielkiej Brytanii, to cały czas są to żołnierze NATO" - mówiła.

"Skorzystali Słowacy, skorzystali Litwini, skorzystali nawet Turcy, którzy nie byli w najlepszych stosunkach z Niemcami, dokładnie z takiej samej oferty, żeby Patrioty w pewnym momencie chroniły ich strategiczne cele. Ja bym chciała, żeby Jarosław Kaczyński pojechał gdzieś na wschód Polski i powiedział tym ludziom, którzy tam mieszkają, że "te Patrioty, które by was chroniły, są to są tylko do ozdoby, że ja mogę mieć dom, którego strzegą setki policjantów, natomiast tam nie możecie wy mieć ochrony od rakiet, które zabiły tutaj dwóch obywateli" - dodawała.

Czy Lubnauer zawalczy o władze w KO?

"Oczywiście, że nie, ze względu na to, że ja nie jestem członkiem PO. Donald Tusk jest przewodniczącym PO. Jesteśmy w dwóch różnych ugrupowaniach, które razem tworzą koalicję. Nie ma czegoś takiego, jak przewodniczący Koalicji, jest co najwyżej przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie i nim jest Borys Budka" - mówiła.