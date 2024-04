"Przecież to jest jawna granda"

Senator Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na jeden z aspektów działalności sejmiku województwa łódzkiego w poprzedniej kadencji. Jak zaznaczył, "to jest dopiero skandal".

Co robił rząd? Rząd mówił, że wyrównuje straty podatkowe samorządom. Jak to wyglądało w praktyce, ogłosiła to Najwyższa Izba Kontroli. Na głowę mieszkańca - jeżeli wójt, burmistrz, prezydent był z PiS-u - ponad 5 tys. złotych takich środków finansowych, jeżeli niezależny - ponad 3 tys. złotych - a jeżeli polityk opozycji, trochę ponad 2 tys. złotych - mówił Krzysztof Kwiatkowski. Przecież to jest jawna granda - dodał.

Podkreślił, że "był program inwestycji samorządowych lokalnych, jedna z jego edycji". Łódź na żaden program nie dostała ani złotówki, gmina Dąbrowice - 1914 mieszkańców - na kilka projektów, kilka milionów złotych - wymieniał.

Stwierdził, że "te czasy bezpowrotnie miną".