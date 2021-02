"Codziennie czytam, co się dzieje w Polsce" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były poseł John Godson. "Przyjechałem z powrotem do Nigerii 5 lat temu, chciałbym inwestować, stworzyć miejsca pracy, pomagać ludziom. (...)" - dodaje. "Jakbym kontynuował kandydaturę na prezydenta Łodzi, prędzej czy później bym nim został. Wszystko zależy od priorytetów. Nadal byłbym w polskiej polityce. Ale uważam, że Afryka bardziej mnie potrzebuje, niż Polska. Polska już jest rozwiniętym krajem, który przeszedł transformację. Afryka, Nigeria - cały czas się z tym boryka" - stwierdza Godson. I zapewnia w rozmowie z Marcinem Zaborskim: "Obiecuję panu, że prędzej czy później będę prezydentem Nigerii".

John Godson / Radek Pietruszka / PAP

Wydaje mi się, że to mój atut - moje doświadczenie zdobyte w Polsce, bycie uczestnikiem transformacji w Polsce - uważa Godson i dodaje: Najważniejsze jest to, by w Nigerii doprowadzić do oświecenia, powszechnej edukacji, żeby ludzie byli bardziej produktywni.





