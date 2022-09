"To dobrze, ze Polska jest w Unii Europejskiej. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych sojuszy, który zapewnia nam bezpieczeństwo. To jest ten element, o którym się często zapomina. Choć nie wszystko nam się podoba, jak funkcjonuje, ale to, że my jesteśmy (w UE - przyp. red.), to ma bardzo dużą wartość" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak dodał, "bilans jest zdecydowanie korzystny".