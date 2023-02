"Pod względem militarnym Rosja nie osiągnęła żadnych sukcesów. Ukraina stawia skuteczny opór, ale jest on konsekwencją wsparcia Zachodu" - tak w przededniu rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mirosław Różański. Gość Piotra Salaka podkreślał, że gdyby nie wsparcie Zachodu, to najprawdopodobniej Ukraina byłaby dziś częścią Rosji. "Wierzę, że bliżej zwycięstwa jest Ukraina" - dodawał były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS.

Wideo youtube

Punktem przełomowym był ubiegły rok, kiedy Rosja zaczęła się cofać - myślę tutaj o rejonie charkowskim i chersońskim. To były momenty, które jednoznacznie wskazały, że ten prymat militarny Rosji jest tylko wyobrażeniem i nie ma racji bytu - oceniał gen. Mirosław Różański. Rosjanie, nie mogąc osiągnąć sukcesów militarnych, dokonali tego, co nazywamy terroryzmem państwowym - dokonali uderzenie na społeczeństwo ukraińskie - kwestie energetyczne, dostawy wody, etc. - wyliczał gość Piotra Salaka.

Gen. Różański przyznał, że to nie jest wojna w starym stylu. Potwierdza się to, że wysublimowana technologia IT będzie w przeszłości decydowała o przebiegu wojen - ocenił.

O rosyjskiej ofensywie słyszymy od przełomu lata i jesieni zeszłego roku. To jednak jest pewna narracja, która jest stosowana przez polityków i wojskowych. Pamiętajmy, że to też jest wojna informacyjna. Rosja dzisiaj posiada potencjał ludzki. Czy zgromadziła odpowiednie zapasy środków bojowych i sprzętu? Mam wątpliwości - ocenił gen. Różański. Rosja będzie dążyła do tego, żeby utrzymać uzyskane w 2014 r. terytoria - dwie separatystyczne republiki i Krym - dodał.

Ci, którzy oczekują czegoś takiego jak np. bitwa na Łuku Kurskim, chyba są w błędzie - czegoś takiego nie zobaczymy w tej wojnie. Ukraina stosuje perfekcyjną taktykę wykonywania uderzeń na głębokie zaplecze Rosjan. Przedwczoraj Ukraina wykonała uderzenia na głębokości Donbasu. Uważam, że ta formuła będzie dzisiaj dominująca - nie frontalny atak - ocenił nasz gość. Ukraina ma ograniczone zasoby ludzkie, nie mogą pozwolić sobie na nadmierne straty. Będą zmuszać Rosję do opuszczania terenów już zajętych w 2014 r. - dodał gen. Różański.