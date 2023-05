​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie gen. Mirosław Różański. Porozmawiamy z nim między innymi o tym, co dzieje się na froncie w Ukrainie.

W czyich rękach jest obecnie Bachmut? W weekend szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił zdobycie miasta; Ukraińcy zapewnili jednak, że wciąż kontroluje część Bachmutu. Dlaczego to niewielkie miasto w obwodzie donieckim, o które od sierpnia zeszłego roku toczą się ciężkie walki, jest tak istotne dla obu stron?

Gen. Mirosława Różańskiego zapytamy ponadto o poniedziałkowe wydarzenia w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim przy granicy z Ukrainą, gdzie toczą się walki. Według doniesień medialnych, weszły tam oddziały rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy .

Tematem dzisiejszej rozmowy będzie także ubiegłotygodniowa narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, na której poruszono kwestię grudniowego incydentu pod Bydgoszczą, gdzie spadła rosyjska rakieta Ch-55. Czy spotkanie, które odbyło się z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, kończy spór na linii Ministerstwo Obrony Narodowej - generałowie o to, kto nie poinformował najważniejszych osób w państwie o zdarzeniu z grudnia ubiegłego roku?

