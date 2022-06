"Inflacja w znaczącej mierze przyszła do nas z zewnątrz, ale tu gdzie możemy działać - działamy" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel. "Drugą stroną monety, którą są rosnące raty kredytów - w wyniku wzrastających stóp procentowych, powinien być wzrost oprocentowania lokat. Staramy się wywierać presję na banki, żeby część tych pieniędzy, które są w obiegu - trafiła na lokaty" - mówi wicerzecznik PiS. Pytany o to, jak nakłonić prywatne banki, by podnosiły oprocentowanie lokat, polityk odpowiada: "Zmusić jest trudno w warunkach gospodarki rynkowej, i nikt nie zamierza tej gospodarki zmienić. Możemy wywierać presję. Mówić, by klienci banków też wywierali presję. (...) Przenosić lokaty tam, gdzie oprocentowanie jest najwyższe".

Radosław Fogiel / Archiwum RMF FM

Fogiel: Klienci mogą wywierać presję na banki. Przenosić lokaty tam, gdzie oprocentowanie jest najwyższe

Gość Bianki Mikołajewskiej stwierdza: Sektor bankowy, który ma żniwa w ostatnich latach, powinien wykazać się pewną odpowiedzialnością. Pytany o to, czy są przewidywane modyfikacje jeśli chodzi o program 500 plus, odpowiada: Program funkcjonuje, ma dobre efekty. Nie przewidujemy na razie zmian.

Bianka Mikołajewska, RMF FM: Dzień dobry, naszym gościem jest Radosław Fogiel wicerzecznik PiS i jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie rzeczniku.

Radosław Fogiel: Dzień dobry, witam serdecznie.

Panie rzeczniku, czy pan wie, gdzie Jarosław Kaczyński ukrywa te guziki do stopowania informacji, o których mówił podczas konwencji w sobotę?

One nie są ukryte regularnie. Przecież w przeciągu ostatnich miesięcy one pojawiały się w Sejmie - czy to w formie tarczy inflacyjnej czy w formie obniżki podatków czy w formie obniżki VAT na produkty spożywcze. To są wszystko te guziki. Zdajemy sobie sprawę, że inflacja w znaczącej mierze przyszła do nas z zewnątrz, ale tu gdzie możemy działać - to działamy.

Przynajmniej niektóre czynniki, które pan wymienił ekonomiści uznaliby chyba raczej za czynniki proinflacyjne, a nie antyinflacyjne. Ale teraz konkretnie - co będziecie robić. Bo prezes dużo czasu poświęcił temu, że macie jeździć po Polsce, o opowieści - tej, którą macie przedstawiać wyborcom, a o najważniejszej rzeczy bardzo enigmatycznie mówił. Co zamierzacie zrobić w najbliższym czasie?

Opracowanie: Malwina Zaborowska