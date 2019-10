Zebra doprowadziła do wypadku na autostradzie w Niemczech. Uciekiniera z cyrku została zastrzelona przez policję.

(zdjęcie ilustracyjne) / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Zebra, która uciekła z cyrku w Rostoku, wbiegła na autostradę A20 doprowadzając do chaosu na drodze, w następstwie którego doszło do wypadku. Zwierzę wtargnęło na jednię "pod prąd". Jeden z kierowców, próbując uniknąć zderzenia z zebrą, doprowadził do kolizji z innym pojazdem.

Zwierzę, które nie dało się złapać, zostało zastrzelone w pobliżu Thelkow.

Z cyrku w sumie uciekły dwie zebry, ale jedna została wcześniej schwytana.