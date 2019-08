Jednym z fundamentalnych praw rodziców w Polsce jest możliwość współtworzenia wraz z nauczycielami obowiązującego w placówce oświatowej programu wychowawczo- profilaktycznego. Jest to realizacja konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci. Trzeba podkreślić, że jest to również wyraźne podkreślenie kluczowej roli rodziców w wychowywaniu swoich dzieci oraz jasna sygnalizacja, że w Polsce państwo (administracja oświatowa na poziomie rządowym, jak też samorządowym) nie powinno wchodzić pomiędzy nich a ich dzieci, a jedynie wspierać ich codzienny wysiłek wychowawczy.

