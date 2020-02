Od lat mamy do czynienia z problemem nie najlepszych relacji rodziców z nauczycielami. Z jednej strony spora grupa rodziców traktuje szkołę jako kolejną biurokratyczną instytucję, a z drugiej znaczna część nauczycieli uważa rodziców za osoby nieprzygotowane do poważnej rozmowy o edukacji swoich dzieci i prezentujące na dodatek bardzo roszczeniowe postawy w stosunku do szkoły. W efekcie niewiele jest placówek, w których dochodzi do autentycznej współpracy nauczycieli z rodzicami. Bardzo dobrze ilustruje to niewielka liczba działających w Polsce rad szkół. Warto przypomnieć, że miały to być podmioty, w których nauczyciele i rodzice będą mogli wspólnie rozważać i rozstrzygać ważne dla placówki problemy. Tymczasem zarówno nauczyciele, jak i rodzice nie przejawiają zbytniego zainteresowania tworzeniem rad szkół. Można stwierdzić, że dialog pomiędzy rodzicami i nauczycielami ma bardzo ograniczony charakter.

