Hamrin rozpoczął karierę w szwedzkim AIK, ale najbardziej jest pamiętany z występów we włoskiej Serie A w Juventusie, Padwie, Fiorentinie, AC Milan i Napoli. Ze 190 golami zajmuje dziewiąte miejsce na liście wszech czasów ligi.

Spędził osiem sezonów w Fiorentinie, zdobywając w jej barwach Puchar Zdobywców Pucharów w 1961 roku. Strzelił dla niej we wszystkich rozgrywkach 208 bramek, co jest klubowym rekordem. Później grał w Milanie, zdobywając mistrzostwo kraju i Puchar Europy. Karierę zakończył w Szwecji, ale później zamieszkał we Florencji, gdzie zmarł.