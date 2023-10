Dobre wieści dla fanów Realu Madryt! "Królewscy" poinformowali, że kontrakt z zespołem przedłużył Vinicius Junior. Nowa umowa ma obowiązywać do 2027 roku.

Vinicius Junior / Chema Moya / PAP/EPA

Vinicius Junior dołączył do Realu Madryt z Flamengo Rio de Janeiro w 2018 roku za ok. 46 milionów euro. Od tego czasu rozegrał w barwach "Królewskich" łącznie 235 meczów, strzelając 62 gole.

"Real Madryt CF i Vini Jr osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu zawodnika, łączącego go z klubem do 30 czerwca 2027 roku" - przekazano we wtorkowym oświadczeniu.