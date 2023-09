W meczu 5. kolejki włoskiej ekstraklasy piłkarskiej Juventus Turyn, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, przegrał na wyjeździe z Sassuolo 2:4. To pierwsza w tym sezonie Serie A porażka "Starej Damy".

Wojciech Szczęsny / Luca Diliberto/IPA Sport / ipa-a / PAP/PA

Juventus dwukrotnie doprowadzał do remisu, ale fatalna końcówka spowodowała, że ostatecznie do Turynu wraca bez punktu. W pierwszej połowie bramki dla Sassuolo zdobyli Armand Lauriente i Domenico Berardi. Przy pierwszym golu duży błąd popełnił Szczęsny, który tak piąstkował piłkę, że ta odbiła się od murawy i między jego nogami wpadła do siatki.