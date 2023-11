​Piotr Zieliński z powodu anginy opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski - przekazał PAP rzecznik prasowy PZPN i team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski. Podopieczni Michała Probierza przygotowują się do towarzyskiego spotkania z Łotwą w Warszawie.

Piotr Zieliński / Leszek Szymański / PAP

Piotr Zieliński źle poczuł się w nocy poprzedzającej piątkowe spotkanie eliminacji Euro 2024 z Czechami w Warszawie i nie mógł wystąpić na PGE Narodowym. Biało-Czerwoni zremisowali 1:1, tracąc szansę bezpośredniego awansu. Teraz pozostanie im walka w marcowych barażach.

Okazało się, że piłkarz włoskiego Napoli ma anginę. Przez kolejne dni pomocnik pozostawał na zgrupowaniu, ale w niedzielę PZPN poinformował, że wróci już teraz do swojego klubu. Pomimo leczenia stan zawodnika nie poprawił się bowiem na tyle, aby uczestniczył w treningach i meczu z Łotwą.

Piotr Zieliński to kolejny zawodnik, który opuścił zgrupowanie

Już wcześniej zgrupowanie opuścił Paweł Bochniewicz, który ucierpiał podczas jednego ze starć w meczu z Czechami (został zmieniony w 58. minucie) i miał objawy rwy kulszowej. Wrócił do swojego klubu - holenderskiego Heerenveen.

Z drużyną Michała Probierza pozostał natomiast Karol Świderski, który grał tylko w pierwszej połowie piątkowego meczu, a potem pojechał do szpitala.

"Karol w przerwie spotkania z Czechami źle się poczuł. Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą" - poinformował w sobotę na swojej stronie PZPN, powołując się na raport lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego.

Ponadto wiadomo, że Patryk Peda i Mateusz Łęgowski opuścili drużynę narodową i dołączyli do kadry młodzieżowej, którą czeka we wtorek wyjazdowe spotkanie z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy do lat 21.

W niedzielę reprezentacja Probierza będzie trenować od godz. 16:00 na PGE Narodowym. Zajęcia mają zostać zamknięte dla mediów. Odwołano również planowaną na ten dzień konferencję prasową.

Początek wtorkowego meczu z Łotwą na PGE Narodowym o godz. 20:45.