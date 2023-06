Rudi Garcia został nowym trenerem mistrza Włoch - SSC Napoli. Francuz wiosną został zwolniony z saudyjskiego Al-Nassr, którego piłkarzem jest Cristiano Ronaldo. Z pracy w Neapolu po wygraniu Serie A z końcem sezonu zrezygnował Luciano Spalletti.

Rudi Garcia / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Włoski szkoleniowiec doprowadził "Azzurri" do trzeciego w historii i pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch. Garcia w Neapolu spotka się z dużą presją, gdyż przejmuje zespół po jednym w najlepszych sezonów w historii klubu.

Praca w Napoli jest ekscytującym wyzwaniem. Powrót do Włoch to wielka przyjemność. Jestem zmotywowany i ambitny. Chcę osiągnąć wielkie rzeczy z mistrzami Włoch - napisał Garcia na Twitterze.

Francuski szkoleniowiec w latach 2013-2016 pracował w AS Roma i dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo Włoch, co sprawiło, że "Giallorossi" grali w Lidze Mistrzów. Został zwolniony w trzecim sezonie. W styczniu 2016 zastąpił go... Spalletti.

"Z przyjemnością ogłaszam, że po 10-dniowych rozmowach, Rudi Garcia zostanie trenerem Napoli" - napisał na Twitterze prezes klubu Aurelio De Laurentiis.

Garcia, podobnie jak Spalletti, preferuje ustawienie 4-3-3. Zna język włoski i poznał specyfikę pracy w Serie A. De Laurentiis przyznał, że francuski trener znajdował się na szczycie jego listy życzeń.

W przeszłości Garcia trenował również Olympique Lyon, Olympique Marsylia, Saint Etienne, ale największe sukcesy odniósł z LOSC Lille. W sezonie 2010/11 wywalczył mistrzostwo i Puchar Francji.

W Napoli będzie pracować z Piotrem Zielińskim, który w klubie spod Wezuwiusza gra od 2016 roku.