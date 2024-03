Bruk-Bet Termalica Nieciecza ogłosiła nowego trenera. Został nim 50-letni Marcin Brosz. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku.

Marcin Brosz / Marcin Gadomski / PAP

Dotychczas Marcin Brosz prowadził reprezentację Polski do lat 19., która pod jego skrzydłami awansowała do finałowego turnieju mistrzostw Europy. W przeszłości trenował Polonię Bytom, Koszarawę Żywiec, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Koronę Kielce i Górnika Zabrze. Z tym ostatnim zespołem wywalczył awans do Ekstraklasy.

Bruk-Bet Termalica zajmuje aktualnie 12. miejsce w tabeli 1. ligi. Drużyna rozpoczęła sezon pod wodzą Mariusza Lewandowskiego, który został zwolniony po przegranej ze Zniczem Pruszków w 23. kolejce.

Tymczasowym trenerem był Jakub Drwal, pod którego wodzą drużyna z Niecieczy przegrała 1:4 domowe spotkanie z Resovią Rzeszów.

Marcin Brosz zadebiutuje już 30 marca w wyjazdowym meczu z Podbeskidziem.