Były reprezentant Polski i uczestnik mundialu 2018 Łukasz Teodorczyk zakończył piłkarską karierę. "Ostatnie lata nie wyglądały tak jak chciałem, więcej czasu spędziłem w gabinetach niż na boisku" - napisał na Instagramie 31-letni napastnik.

Łukasz Teodorczyk na mundialu w Rosji / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Pochodzący z Żuromina Teodorczyk rozpoczął seniorską karierę w Polonii Warszawa w 2010 roku. Później bronił barw m.in. Lecha Poznań, Dynama Kijów czy Udinese. W pierwszej połowie 2022 roku występował w Vicenzy na zapleczu włoskiej ekstraklasy.

"Nadszedł dzień, o którym myślałem bardzo długo. Długo też czekałem, żeby się z tym pogodzić, i pewnie jeszcze trochę mi to zajmie. (...) Ostatnie lata nie wyglądały tak, jak chciałem, więcej czasu spędziłem w gabinetach niż na boisku. Próbowałem, walczyłem, jednak moje ciało nie współpracuje z głową, charakterem i nie chce dać 100 procent. Kiedy nie mogę dać z siebie wszystkiego, to nie zaczynam, więc muszę skończyć" - napisał Teodorczyk, który w drużynie narodowej rozegrał 19 meczów i strzelił cztery gole.

"Piłka dała mi nowe życie. Dała mi wszystko, bo gdy zaczynałem jako młody chłopak z małej miejscowości, nie miałem nic oprócz marzeń. Bardzo ciężko pracowałem na to, co udało mi się osiągnąć, przeżyć, zobaczyć... na to, jakim jestem człowiekiem i na to, w którym miejscu się znajduję. (...) Zawsze byłem prawdziwy, byłem sobą i taki pozostanę" - podkreślił.

Teodorczyk znalazł się w kadrze Polski m.in. na mundial w Rosji w 2018 roku. Wystąpił wówczas w spotkaniach z Kolumbią (0-3) i Japonią (1-0). W obu pojawił się na boisku w drugiej połowie.