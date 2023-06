Piłkarze Rakowa Częstochowa wczoraj wznowili treningi po wakacyjnej przerwie, a dziś poznają swojego pierwszego rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów. Częstochowianie w losowaniu pierwszej rundy nie będą rozstawieni i mogą trafić m.in. na: Karabach Agdam czy Sheriff Tiraspol. Trener Dawid Szwarga chciałby uniknąć kłopotliwej, dalekiej podróży.

Piłkarze Rakowa Częstochowa cieszą się z mistrzostwa Polski / Waldemar Deska / PAP

Dla Rakowa to nowe otwarcie. Z klubu odszedł bowiem trenera Marek Papszun - architekt najważniejszych sukcesów ostatnich lat. Przed rokiem co prawda w innych okolicznościach po sezonie z mistrzowskiego Lecha odszedł Maciej Skorża zastąpiony Johnem van den Bromem. Holender potrzebował czasu by odnaleźć się w nowych realiach. W Częstochowie postawiono na kontynuację, bo nowym trenerem został dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Szkoleniowiec nie ma sprecyzowanych marzeń względem losowania:

Wolałbym zagrać mecz, który nie wiąże się z daleką podróżą, ale mamy doświadczenia z Astany z poprzedniego sezonu i wiemy jak takie rzeczy organizować. Bez względu na wynik losowania sobie poradzimy - zapowiada trener Rakowa.

W gronie najgroźniejszych rywali mistrza Polski są drużyny, które w ostatnich latach potrafiły kwalifikować się do fazy grupowej Champions League czy innych rozgrywek europejskich. To choćby: węgierski Ferencvaros, bułgarski Łudogorec Razgrad czy azerski Karabach Agdam. Mistrza Azerbejdżanu w Częstochowie dobrze znają:

Graliśmy z nimi w meczu kontrolnym w Turcji. To bardzo dobra drużyna. Budowana od lat typowo pod europejskie puchary. Mają duży budżet płacowy, ale są w naszym zasięgu. Grając ten mecz sparingowy mogliśmy się o tym przekonać i zweryfikować nasz poziom. Uważam, że moglibyśmy nawiązać rywalizację z taką drużyną - przypomina trener Szwarga. W styczniu Raków wygrał z Karabachem 3:0.

Raków może też trafić na dużo słabszego rywala. Choćby walijskie The New Saints czy estońską Florę Tallin. Wachlarz możliwości zatem szeroki - zarówno geograficznie jak i pod względem piłkarskiego potencjału.

Ostatnie dwa lata w Europie udane dla Rakowa

Raków oczywiście po raz pierwszy będzie walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale to trzeci kolejny sezon, w którym klub z Częstochowy rywalizuje w Europie i dwukrotnie Raków dotarł do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W sezonie 2021/2022 udało się wyeliminować litewską Suduvę oraz Rubin Kazań. Marzenia zakończył dopiero dwumecz z belgijskim KAA Gent. Przed rokiem Częstochowianie pokonali po drodze FK Astana i Spartaka Trnava, by w decydującej rundzie w bardzo emocjonujących okolicznościach odpaść z Slavią Praga. W rewanżu na wyjeździe zdecydowała dogrywka.

Lista potencjalnych rywali Rakowa Częstochowa:

Ferencváros (Węgry), Karabach Agdam (Azerbejdżan), Slovan Bratysława (Słowacja), Łudogorec Razgrad (Bułgaria), Sheriff Tyraspol (Mołdawia), BATE Borysow (Białoruś), FC Astana (Kazachstan), Maccabi Hajfa (Izrael), Žalgiris Wilno (Litwa), HJK Hejsinki (Finlandia), Flora Tallinn (Estonia), Shamrock Rovers (Irlandia), The New Saints (Walia), Olimpija Ljubljana (Słowenia), Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina)