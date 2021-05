Arkadiusz Reca nie wystąpi w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach Europy. Piłkarz włoskiego Crotone doznał kontuzji kolana i będzie pauzował przez miesiąc, a selekcjoner Paulo Sousa nie zamierza go powołać na zgrupowanie przygotowawcze - poinformował PZPN.



Urazu 25-letni zawodnik doznał w niedzielnym spotkaniu 35. kolejki Serie A z Romą (0:5).

"Arek przesłał mi swój rezonans i dopatrzyłem się na nim uszkodzenia łąkotki. Zabieg będzie konieczny. Zawodnika czeka miesięczna przerwa w grze" - powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski, cytowany przez "Łączy nas piłka".



Na portalu poinformowano także, że portugalski selekcjoner Paulo Sousa nie zamierza powoływać Recy na zgrupowanie przygotowawcze w Opalenicy oraz na sam turniej. Wcześniej kontuzje z udziału w ME wyeliminowały Krzysztofa Piątka, Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika.



Jaroszewski dodał, że początkowo uraz Recy wyglądał na mniej groźny.







"Kiedy rozmawiałem z Arkiem w czwartek i przedstawił mi pierwsze diagnozy klubowych lekarzy, wydawało się, że doznał tylko naciągnięcia więzadła pobocznego w kolanie. Prognozy były więc optymistyczne, Reca miał szansę zdążyć na początek przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw Europy. Aby mieć pewność, poprosiłem Arka o przesłanie rezonansu, chciałem również obejrzeć go podczas konsultacji medycznej w Warszawie. W piątek otrzymałem badania zawodnika i niestety okazały się gorsze niż przypuszczano" - relacjonował.



Crotone nie ma już szans na utrzymanie we włoskiej ekstraklasie. Reca grał w tym zespole od początku sezonu, kiedy został wypożyczony z Atalanty Bergamo.



Polska zagra w ME w grupie E ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Zgrupowanie rozpocznie 24 maja w Opalenicy. Sousa nazwiska powołanych na nie zawodników ma ogłosić poniedziałek.